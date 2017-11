Senac Campo Grande tem opções de qualificação nas áreas de beleza, gestão e informática

Uma das oportunidades é o curso de Cabeleireiro, com início dia 23 de novembro, que qualifica profissionais para fazer transformações no visual do cliente, - Divulgação

A unidade do Senac Campo Grande está com inscrições abertas para quatro cursos com início nos meses de novembro e dezembro, nas áreas de beleza, gestão e informática. Opções para quem busca qualificação profissional para garantir melhores colocações no mercado de trabalho, já no início de 2018.

Uma das oportunidades é o curso de Cabeleireiro, com início dia 23 de novembro, que qualifica profissionais para fazer transformações no visual do cliente, como execução de cortes, penteados, coloração, descoloração, mudanças no volume e curvatura dos cabelos, considerando o estilo e o biotipo de cada cliente, para compor uma imagem harmoniosa. Para se inscrever é preciso idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo.

Já na área da gestão tem o curso Logística e Gestão de Produtos, que será realizado no dia 25 de novembro, sábado. Auxilia o profissional a desenvolver bem as atividades logísticas, com orientações sobre planejamento e canal de distribuição, infraestrutura da empresa, mix de produtos, gestão de estoques, entre outros.

Outra opção é o curso Escrituração Fiscal Digital - SPED - EFD ICMS/IPI. Com início dia 27 de novembro, o curso proporciona aos participantes a aquisição de conhecimentos para operacionalizar o projeto SPED-Sistema Público de Escrituração Digital, seguindo as estratégias de implantação e implicações fiscais das esferas estaduais e federais. Para participar é preciso idade mínima de 18 anos e ensino médio completo.

Na área de informática tem o curso Excel Básico, com carga horária de 30 horas/aula e início dia 04 de dezembro. O aluno vai aprender a criar planilhas utilizando os principais recursos do aplicativo e partindo da análise de necessidades específicas, visando agilizar os processos de trabalho. Para se inscrever é preciso idade mínima de 14 anos, possuir o 7º ano do ensino fundamental, além de conhecimentos do sistema operacional Windows.