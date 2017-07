Senac Campo Grande recebe inscrições para curso de técnica em fotografia

O Senac Campo Grande está com inscrições abertas para diversos cursos com formação na área da estética e para quem gosta da arte de fotografar. Uma das opções é o Técnico em Processos Fotográficos, com início dia 7 de agosto, no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h.

O curso proporciona uma formação ampla para o aluno que queira ingressar na carreira de fotógrafo, a partir de um programa que desenvolve competências para o desempenho tanto da fotografia social (incluindo fotografia de casamento), quanto fotografia de estúdio, arquitetura, publicidade, retrato, entre outros.

O programa é atualizado por profissionais atuantes no mercado e sua metodologia, focada em projetos, permite a vivência de situações reais do mercado de trabalho.

Outra opção na área é o curso Fotografia Digital, também com início dia 7 de agosto. O curso proporciona ao aluno conhecimentos para executar serviço fotográfico, objetivando a comunicação visual associada ao conhecimento tecnológico nos registros fotográficos.

Mais informações no site www.ms.senac.br, pelo telefone (67) 3312-6260 ou diretamente na unidade, localizada na Rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro, em frente ao Horto Florestal.

