Senac Aquidauana oferece cursos de Design de Sobrancelha e Automaquiagem

Um mercado em constante crescimento no Brasil é o setor da beleza. O País é o quarto em produtos de beleza e cosméticos, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Para atender a essa demanda, o Senac de Aquidauana oferece dois cursos neste mês de agosto.



A primeira opção é o curso de Design de Sobrancelha, que proporciona aos participantes o aprendizado correto da modelagem de sobrancelhas por meio da simetria facial, com utilização do paquímetro e das técnicas de visagismo adequada ao perfil do rosto e necessidade do cliente. As aulas têm início dia 16 de agosto, no período noturno, e para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental (5º ano).



Outra opção é o curso de Automaquiagem, que ensina ao aluno desde o básico da maquiagem, a pele perfeita com aspecto natural, aplicação correta de cada produto, até dicas mais elaboradas como quais as cores que combinam com você, os pincéis e seus efeitos específicos, e muitos outros truques para realçar os pontos fortes do seu rosto. O curso tem início dia 21 de agosto, das 13h15 às 17h30, de segunda a sexta-feira. Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental incompleto.



Segundo a Abihpec, o faturamento do setor saiu de R$ 4,9 bilhões em 1996 para R$ 42,6 bilhões em 2015. O acesso das classes C, D e E aos produtos e serviços, a expansão do consumo e o interesse crescente do público masculino por produtos e serviços de beleza explicam a força da indústria de cosméticos.



O Senac mantém uma política de descontos e ainda pagamento facilitado com parcelamento sem juros no cartão ou boleto. Comerciários e comerciantes tem 20% de desconto, ex-alunos que concluíram algum curso no período de um ano têm 10% e se preferir pagar à vista o desconto é de 5%.

