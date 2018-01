Senac abre vagas para contratação em Campo Grande e Dourados com salário de até R$ 4,3 mil

São 30 vagas - Ilustração

O Senac/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de MS) abriu vagas para contratação de diversos profissionais em Campo Grande e Dourados. Os salários chegam a R$ 4,3 mil. O prazo de inscrições se encerra no dia 22 deste mês (próxima segunda-feira) e são ofertadas quase 30 vagas para estágios, assistentes, cozinheiro, analistas e educadores.

De acordo com o Senac, os salários variam de R$ 954,00 para o cargo de estágio, a R$ 4.309,00 para o de analista, com Ensino Superior. Além de salário, há os seguintes benefícios: plano de saúde, ticket alimentação, seguro de vida em grupo, auxílio funeral, complementação do auxílio doença, convênio com o SESC (alimentação) e programa de educação corporativa.

Os interessados devem enviar seu currículo, no modelo disponível na página da instituição, para o e-mail trabalheconosco@ms.senac.br. Deve informar no assunto do e-mail e no título do currículo a vaga a qual pretende concorrer.