Senac abre na próxima semana inscrições para curso gratuito de informática

O Senac recebe a partir do dia 16 de janeiro, as inscrições para o curso gratuito de informática, que oferece 25 vagas. O prazo de inscrição no processo seletivo termina em 3 de fevereiro.

Para se inscrever, é preciso ter idade mínima de 16 anos, estar cursando, no mínimo, o 2º ano do ensino médio ou 2ª fase da educação de jovens e adultos, ter concluído o curso de operador de computador ou possuir os conhecimentos equivalentes. A renda familiar mensal per capita não pode ultrapassar dois salários mínimos.

As inscrições para participar do processo seletivo devem ser feitas na unidade Senac Campo Grande, na rua Francisco Cândido Xavier, 75, Centro, ou pelo site www.ms.senac.br/fabricadesoftware/.

