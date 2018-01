Senac abre na próxima semana inscrições para curso de operador de computador

Estão sendo oferecidas 38 vagas - Divulgação

Pessoas que buscam voltar ao mercado de trabalho ou iniciar nova profissão na área de informática podem fazer curso gratuito de operador de computador. A qualificação é oferecida pela Senac de Aquidauana através do PSG (Programa Senac de Gratuidade). As inscrições já estão abertas.

O programa é destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. Estão sendo oferecidas 38 vagas em duas turmas, nos períodos vespertino e noturno. Para participar do curso, o candidato precisa ter 15 anos ou mais e ensino fundamental II (6º ao 9º ano), mesmo que incompleto.

De acordo com o Senac, o curso tem carga horária de 196 horas/aula e será realizado de segunda a sexta-feira, das 13h15 às 17h30, para a turma que inicia dia 22 de janeiro; e das 18h45 às 22h para a turma com início dia 19 de fevereiro.

As inscrições devem ser feitas na unidade do Senac, localizada na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372, Bairro Cidade Nova, mesmo local onde será realizado o curso, a partir de 17 de janeiro.

Desde 2014 o Senac investe 66,67% de sua RLC (Receita Líquida de Contribuição) no PSG. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3312-6260, pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br ou no site do Senac.