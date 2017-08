Semu realiza palestras em escolas da REME em alusão ao Agosto Lilás

A cada 1h30 uma mulher é morta no Brasil, por menosprezo à condição de ser mulher; uma em cada cinco mulheres declara já ter sofrido algum tipo de violência; a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no país; no mundo, 20% das faltas ao trabalho são em razão de violência doméstica. Com números espantosos, se faz necessária a sensibilização da sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Esse é o principal objetivo das palestras que começaram a ser realizadas nesta segunda-feira (7) nas unidades escolares de Campo Grande, por meio Subsecretaria de Políticas para Mulheres (Semu), em alusão ao “Agosto Lilás”, instituído à criação da Lei Maria da Penha, que comemora seu 11º aniversário neste 7 de agosto.

O lançamento da campanha foi na Escola Municipal Arlindo Lima, para alunos do 7º ano do ensino fundamental. As palestras visam contribuir para que estudantes das unidades escolares do município tenham acesso às informações sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, as possibilidades de atendimento, os canais de denúncia e, acima de tudo, promover ações de prevenção que possibilitem diminuição dos índices de violência.

A subsecretária da Semu, Carla Stephanini, ressaltou que é muito importante a divulgação para o público mais jovem. “Nós estamos trabalhando diversas escolas municipais, conversando com os alunos, falando sobre a importância da lei, mas também, sensibilizando esses alunos, que estão na convivência e no cotidiano das famílias, para que eles também possam ser divulgadores e propulsores de uma nova dinâmica familiar. Uma dinâmica em que haja o respeito à mulher, porque eles também vivenciam essa violência doméstica quando suas mães são a elas submetidas”.

As palestras acontecem no decorrer do mês de agosto, em 10 escolas da Rede Municipal de Ensino, onde foram colocadas faixas da campanha, além de panos na cor lilás que foram distribuídos em pontos da cidade em alusão à campanha.

O número do disque-denúncia é o 180.

Calendário de palestras:

AGENDA DE PALESTRAS: MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA DATA HORÁRIO ESCOLA 07/08 9h30 EM Prof. Arlindo LimaRua Barão do Rio Branco, 2469, centro 08/08 19h30 EM Pe Tomaz GuirardelliRua Lúcia dos Santos, s/n, Dom Antônio Barbosa 11/08 8h00 EM Nazira AnacheRua Hanna Anache, s/n, Jd Anache 15/08 8h00 EM Irmã Edith Coelho Neto.Rua Paranapebas, 179, Colúmbia 15/08 14h00 EM Prof. Ione Catarina Gianotti EgígioRua Dois Irmãos, 591, Jd Noroeste 22/08 15h30 EM José Mauro Messias da Silva.Rua Ivo Osman Miranda, 13, Vila Moreninha IV 23/08 13h30 EM Antônio José Paniago.Rua Rômulo Cappi, 262, Jd Itamaracá 23/08 20h00 EM Prof. Gonçalina Faustina de Oliveira.Rua Delamare, 42. Jd. Tarumã 24/08 9h40 EM Arlene Marques Almeida.Rua Catiguá, 712, Jd Canguru 29/08 9h30 EM Prof. Wilson Taveira Rosalino.Rua Tokuei Nakão, s/n, Aero Ranchi

