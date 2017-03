Semu realiza blitz na Afonso Pena para alertar mulheres sobre seus direitos

A prefeitura de Campo Grande, por meio da subsecretaria municipal de Políticas para a Mulher (Semu), em parceria com entidades parceiras na Rede de Proteção às Mulheres de Campo Grande, promovem nesta quinta-feira, dia 23 de março, a partir das 9 horas, uma blitz para chamar atenção da importância das políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos das mulheres.

A iniciativa, que faz parte da programação do mês de março – dedicado às mulheres, acontecerá até às 11 horas, na avenida Afonso Pena, esquina com a rua 14 de Julho, com a entrega de folder informativo.

A subsecretária de Políticas para Mulher, Carla Stephanini, convida a população para participar da ação, destacando que a questão da violência é ainda um fenômeno que persiste no meio social.

“As mulheres são ainda as grandes vitimas da violência no país e, a nossa intenção é promover ações para dar visibilidade e chamar atenção sobre a importância em se respeitar as mulheres como sujeito de Direitos e também alertá-las sobre os serviços que hoje existem para protegê-las”, explica.

