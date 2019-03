Semu promove discussões alusivas ao protagonismo feminino e lança agenda de atividades

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria Municipal de Políticas para a Mulher (Semu), promoveu na manhã desta quinta-feira (7) discussões sobre o protagonismo feminino, as formas de combater a violência contra as mulheres e fez o lançamento oficial da agenda do mês de março como parte das atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher (celebrado em 8 de março).

Presente no evento, a vice-prefeita Adriane Lopes frisou que o mês de março é destacado não apenas para comemorar o dia da mulher e discutir quais conquistas ainda faltam. “Além de debatermos questões que nós mulheres enfrentamos, temos também que fazer uma reflexão e pontuar nossos ganhos e realizações. É fundamental termos a liberdade de estarmos onde queremos estar. Essa é nossa maior conquista”, pontuou.

Durante o encontro, a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini comentou algumas dificuldades que as mulheres ainda enfrentam relatando a desigualdade de gênero e as diferenças salariais entre homens e mulheres, falta de reconhecimento à mulher no meio acadêmico e a necessidade de aumentar a representatividade feminina.

“Ouço muitas pessoas criticarem o feminismo, que ele é o contrário do machismo, mas não é bem assim. Nós mulheres conseguimos muitas conquistas graças ao movimento feminista. O feminismo é para ajudar a mulher a conquistar seu protagonismo socioeconômico.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Conselheira Iacita Terezinha Rodrigues de Azamor Pionti afirmou que o Conselho tem realizado um trabalho formiguinha fiscalizando as diferentes formas de violência contra a mulher e ressaltou o combate a violência obstétrica que muitas mulheres sofrem.

AGENDA DE ATIVIDADES PARA O MÊS DE MARÇO



08/03, 14h- Casa Abrigo

Roda de Conversa: Direito das mulheres e empoderamento

13/03, 14h. Auditório da Subsecretaria de Políticas para Mulher/ SEMU

Apresentação do resultado do Mapeamento da Violência em Campo Grande

18 a 22/03, 13 às 17h. Auditório Unigran

Formação: Políticas Públicas e o enfrentamento à Violência contra as Mulheres em Campo Grande

27/03,14h. Teatro Glauce Rocha (UFMS)

Sensibilização para Implantação da Lei Maria da Penha vai à Escola nas Unidades Escolares de Campo Grande-MS