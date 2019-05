Seminário visa diversificação uso da madeira em Mato Grosso do Sul

MS tem mais de 1 milhão de hectares plantados de eucalipto - Divulgação

Com o objetivo de incentivar novos usos para a produção de madeira no estado, o Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS, em parceria com a Paulo Cardoso Comunicações, vão realizar no dia 24 de maio o ciclo de palestras Mais Floresta. O tema desta 5ª edição será ‘Da Muda à Madeira’.

Mato Grosso do Sul tem mais de 1 milhão de hectares plantados de eucalipto, grande parte deste destinado ao mercado de celulose. Entretanto, a madeira desta espécie pode ser utilizada em diversas outras finalidades: na construção civil, móveis, laminados e biomassa. É necessário sempre se buscar outras alternativas de comercialização, permitindo diversificar a produção e a renda do produtor rural.

A finalidade principal do encontro é trazer mais informação sobre o uso da madeira, principalmente na construção civil, para que o produtor rural e as empresas possam direcionar melhor a sua atividade, seja na produção, na comercialização e no atendimento da demanda, já que o mercado tem utilizado cada vez mais matéria prima na construção de casas de madeira, que já está se tornando uma realidade no Brasil, como já é em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Finlândia, Suécia e boa parte da Europa.

PROGRAMAÇÃO:

PALESTRAS:

01 – 8h00 - Os melhores clones de eucalipto e pinus para madeira serrada – Edimar Scarpinati – ArborGen

02 – 9h00 - Como conduzir uma floresta para produção de madeira – Celso Medeiros – CM Florestal

03 – 10h00 - Como gerir e administrar uma floresta ao longo de 12 anos – Jozébio Gomes – Eldorado Brasil

04 – 11h00 - O mercado de madeira para a construção civil no Brasil – Marcelo Aflalo – Núcleo da Madeira

05 – 11h45 – Apresentação do projeto My Wood Home – Paulo Cardoso

06 - 13h30 - Dia de Campo na Fazenda da Ramires Reflortec em Ribas do Rio Pardo, distante 50km de Campo Grande, para conhecer o centro experimental de novos clones da ArborGen e apresentação de novas tecnologias pelos parceiros do evento.

Para participar presencialmente faça sua inscrição pelo link: https://www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras---mais-floresta__514042