Seminário vai debater preconceito e discriminação das pessoas com deficiência

A Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência e da Acessibilidade (CPDA) promove nesta quinta-feira (09) Seminário “Rompendo as barreiras do preconceito e da discriminação: Afirmando Direito”.

O evento, que traz palestrantes renomados da área, tem como objetivo debater sobre a importância de romper as barreiras individuais do preconceito e discriminação para combater a exclusão de pessoas com deficiência.

Os palestrantes serão a Advogada, militante na causa da pessoa com deficiência, Priscilla Selares e o Presidente da Comissão Nacional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Joelson Dias. Está confirmada a presença da Procuradora da Advocacia-Geral da União (AGU), Jerusa Ferreira.

O evento será no Auditório da OAB/MS, às 14 horas. As inscrições podem ser feitas no Site da ESA/MS.