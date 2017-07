Seminário pretende conscientizar empresas e trabalhadores sobre a prevenção dos acidentes de trabalho

Instituições que compõem o Fórum de Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho no Mato Grosso do Sul (FSSHT/MS) realizam nesta quinta-feira (27), das 7h30 às 11h30, seminário em alusão ao Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, celebrado naquela data.

O evento ocorrerá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, auditório 2 do bloco Multiuso. O seminário é destinado aos profissionais das áreas de segurança e saúde no trabalho e demais interessados no tema. O objetivo é compartilhar informações e trocar experiências, assim como apresentar práticas atuais desenvolvidas em diferentes entidades.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail erms@fundacentro.gov.br. Serão aceitas as inscrições por ordem de chegada, até o preenchimento das vagas.

A programação abrange assuntos relacionados à atuação do fórum, vigilância em saúde do trabalhador, procedimentos de investigação, acidentes de trabalho na construção pesada, entre outros temas. Será concedido certificado de participação àqueles com frequência integral de 4 horas.

As atividades pretendem conscientizar empresas, trabalhadores e sociedade sobre a importância da prevenção dos acidentes e das doenças laborais.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas das 8h às 12h e das 13h às 17h por meio do contato telefônico (67) 3321-6910 ou pelo e-mailerms@fundacentro.gov.br

Custo elevado

O Brasil registra uma média superior a 700 mil acidentes de trabalho por ano, pelo menos desde 2010, segundo dados da Previdência Social. Somente em 2014, foram 704 mil acidentes de trabalho, sendo 2.783 casos fatais e 251,5 mil que resultaram em afastamentos por período superior a 15 dias e diminuição da capacidade produtiva.

Em 2016, Mato Grosso do Sul contabilizou 5.845 acidentes, 1.696 com afastamento acima de 15 dias e 15 casos fatais. Isso representa um acidente de trabalho a cada 48 minutos. O estado é o segundo colocado em mortalidade, conforme balanço feito entre 1990 e 2013: 142 a cada 100 mil trabalhadores. Indústrias de transformação lideram as ocorrências.

