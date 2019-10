Seminário neste terça-feira vai discutir os desafios e oportunidades para o terceiro setor

Evento acontece das 14h às 17h - Arquivo

No dia 1º de outubro, das 14h às 17h, será realizado na Câmara Municipal de Campo Grande o Seminário Terceiro Setor: Desafios e Oportunidades para Sustentabilidade. No evento serão apresentados cases de sucesso, uma ideia de quais instrumentos básicos são necessários para regularizar atividade e fazer parte deste setor, bem como momento de integração entre entidades para que em caso de afinidade possam desenvolver trabalhos integrados.

O seminário é organizado pelo mandato do vereador Eduardo Romero (Rede) e os interessados devem fazer inscrição por meio do site www.eduardoromero.com.br/evento. Depois deste evento serão ofertados gratuitamente módulos em caráter de oficinas com temáticas voltadas ao terceiro setor como comunicação, gestão, elaboração de projetos, empreendedorismo, captação de recursos, entre outros.

Eduardo Romero explica o seminário e as oficinas foram pensados para atender demandas básicas de entidades que atuam como terceiro setor, mas que não possuem documentação e muitas vezes trabalham e não sabem que pertencem a ele. O parlamentar explica ainda que em seu gabinete há muitas demandas de orientação, principalmente de entidades interessadas em emendas parlamentares por meio do Fundo de Investimentos Sociais (FMIS) para as áreas da saúde e assistência social. ‘O seminário do dia 1º e as oficinas que virão não são apenas para quem quer se regularizar como terceiro setor. São também para quem atua e quer desenvolver melhor suas ações’, destaca.

Para o seminário da próxima terça-feira foram convidadas seis entidades de terceiro setor para apresentar seu trabalho. As dificuldades do início dos trabalhos, como lidaram e como atuam hoje. Participam representantes da Fraternidade sem Fronteiras, Movimento de apoio social Campo-Grandense (Masc), Instituto Arara Azul, Instituto Amigos do Coração, AACC e Grupo Escoteiro Lobo-Guará.

Programação

As 14h será feita abertura do seminário com apresentação dos propósitos, o que é o terceiro setor. Na sequência tem talk show com as seis entidades convidadas. Depois os participantes poderão fazer perguntas e por último serão apresentados os módulos das oficinas. Vale ressaltar que durante o seminário um questionário será passado para que sejam apontadas quais oficinas é de interesse e ainda campo para sugerir alguma que não esteja entre as opções.

Terceiro Setor

Formado por organizações sem fins lucrativos e não estatais, o chamado terceiro setor oferece assistência e serviços de caráter público, buscando preencher as lacunas sociais geradas das falhas do primeiro (governo) e segundo (meios de produção) setores.