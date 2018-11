Seminário discute elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza nesta quarta-feira (28.11) o Seminário Estadual PRO EPS SUS (Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde): Fortalecendo a Educação Permanente em Saúde no Mato Grosso do Sul.

Representantes de todos os municípios do Estado vão se reunir para a elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde. O plano faz parte da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde organizada pela Portaria GM/MS nº 1996/2007.

A construção de um Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde considera as especificidades locais de cada região. O processo de elaboração do plano foi feito por meio de um planejamento ascendente, descentralizado, participativo com os municípios, conduzido pela Superintendência da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da SES com apoio da Comissão de Integração Ensino e Serviço (Cies).

Em novembro de 2017 foi lançada a Portaria nº 3.194 que dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no Sistema Único de Saúde – PRO EPS SUS. Nesta Portaria, Mato Grosso do Sul solicitou a adesão e foi habilitado com incentivo financeiro para a construção do seu plano estadual de educação permanente em saúde.

O objetivo é que o Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde possa levantar as necessidades de qualificação dos trabalhadores no cuidado à saúde com proposição de ações de educação permanente para melhoria dos serviços de saúde prestados à população.

8h às 8h30 – Inscrições e Credenciamento.

8h30 às 9h15 – Abertura

9h15 às 10h – Fala de Emerson Elias Merhy sobre Educação Permanente em Saúde (webconferência)

10h às 10h15 – Debate

10h15 às 11h15 – Fala de Débora Bertussi/USCS/Rede Unida: A educação permanente como dispositivo de cuidado em saúde.

11h15 às 12h15 – Debate

12h30 às 14h – Almoço

14h às 15h30 – Apresentação do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

15h30 às 17h – Trabalhos em grupos/RAS

17h Encerramento

O evento ocorre nesta quarta-feira (28.11) na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, localizada na avenida Filinto Muller, 1.480 em Campo Grande.

Airton Raes – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Foto: ETSUS