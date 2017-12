Seminário de Políticas Urbanas e Ambientais que acontece na Capital nos dias 7 e 8

Em seguida, será realizada uma visita técnica à Rua 14 de julho, onde os profissionais poderão dialogar a respeito do projeto e questões práticas da profissão. Está prevista para 2018 uma revitalização do local, envolvendo mobilidade, arborização e transp - Foto: Diogo Gonçalves

O secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), José Marcos da Fonseca, representou o prefeito Marquinhos Trad na abertura do o I Seminário de Políticas Urbanas e Ambientais de Mato Grosso do Sul, que acontece na Capital nos dias 07 e 08 de dezembro, no CAU/MS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso do Sul).

A programação do evento conta com a participação de representantes da Comissão de Política Urbana e Ambiental (CPUA) e da Comissão de Políticas Profissionais (CPP) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, que vão dialogar com gestores, arquitetos e urbanistas sobre o desenvolvimento das cidades e questões pertinentes ao exercício profissional.

A coordenadora da Comissão de Exercício Profissional (CEP/MS), Giovana Sbaraini, acredita que é uma grande oportunidade para os profissionais do Estado. “Além dos debates com órgãos relacionados às políticas urbanas, poderemos trocar experiências com profissionais de outros estados”.

A palestra magna sobre “A Nova Agenda Urbana e os desafios de sua aplicação” está a cargo do arquiteto e urbanista José Alberto Tostes, dia 07 de dezembro. Conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá, Tostes é PhD em Estudos Urbanos Regionais pela Universidade de Coimbra, PhD em Arquitetura pela Universidade do Porto, Doutor em História e Teoria da Arquitetura pelo ISA de Cuba e Coordenador do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Urbanismo na Amazônia.

O Projeto Reviva Centro será tema de uma palestra na manhã do dia 08 de dezembro, com Catiana Sabadin Zamarrenho, diretora de Projetos Estratégicos da Secretaria de Governo e Relações Institucionais da prefeitura de Campo Grande, núcleo responsável pela estruturação e captação de recursos de diversos projetos de infraestrutura urbana.

Em seguida, será realizada uma visita técnica à Rua 14 de julho, onde os profissionais poderão dialogar a respeito do projeto e questões práticas da profissão. Está prevista para 2018 uma revitalização do local, envolvendo mobilidade, arborização e transposição da rede elétrica.

Confira a Programação: