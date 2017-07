Seminário de Direito Processual Civil acontece na sexta às 19 horas na UCDB

A UCDB realiza amanhã e no sábado, em Campo Grande, o I Seminário Científico da Pós-Graduação Presencial Lato Sensu em Direito Processual Civil. O evento, cuja inscrição é gratuita, terá início às 19h na unidade centro da universidade, na Rua Barão do Rio Branco, 1.811, sob a coordenação científica dos professores Luiz Henrique Volpe Camargo e Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo. Os participantes receberão certificado com 10 horas/aula.

De acordo com programação divulgada pela UCDB, na sexta-feira (28.07) a primeira palestra será proferida por Vilson Bertelli, que discorrerá sobre o tema "Função preventiva da tutela condenatória", seguido por Isabella Márcia Lucas Caires, que abordará a temática "Penhora de salários e os negócios jurídicos processuais no novo Código de Processo Civil".

Na sequência, Gyselle Saddi Tannous abordará o tema "Negócios jurídicos processuais atípicos na perspectiva do novo Processo Civil Brasileiro". Já Cassiano Garcia Rodrigues discorrerá sobre o tema "Técnica do julgamento do artigo 942 do CPC", enquanto que Ary Raghiant Neto vai abordar a temática "Precedentes judiciais e os mecanismos de distinção". A programação da sexta-feira será encerrada com a palestra "Da impossibilidade do reexame da questão de fato em recurso especial", proferida por Fábio de Oliveira Camilo.

No sábado, o evento será reaberto às 8h, com a palestra de Silzomar Furtado de Mendonça Júnior, que discorrerá sobre o tema "A evolução do recurso de apelação no Código de Processo Civil de 2015". Na sequência, Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo vai falar sobre "Crédito alimentar e sua execução no novo CPC". Por sua vez, Evelyn Vieira Ramos Barros vai discorrer sobre o tema "A mediação judicial, o exercício da advocacia e o direito do jurisdicionado à autocomposição para solução de conflitos".

Em seguida será proferida a palestra de Daniela Volpe Gil Sançana, que vai discorrer sobre o tema "Tutela provisória da evidência", enquanto que Gabriel Ribeiro de Carvalho vai abordar o tema "Honorários advocatícios de sucumbência sob o ponto de vista das liquidações de sentença negativas".

Já Luiz Henrique Volpe Camargo vai falar sobre o tema "O artigo 139, IV, do novo CPC", enquanto que Júlio Cesar Bebber discorrerá a respeito da temática "Inovações processuais da reforma trabalhista de 2017 e o novo CPC". O último palestrante será Olavo de Oliveira Neto, que abordará o tema "A sentença no novo CPC". Mais informações pelo telefone 3312-3522.

