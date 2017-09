Seminário alusivo ao “Setembro Amarelo” vai discutir saúde mental do trabalhador

A Superintendência Geral de Vigilância em Saúde por meio do Centro de Referência e Saúde do Trabalho realiza entre os dias 12 a 14 de setembro o Seminário de Saúde Mental no Trabalho.

O evento vai discutir conceitos gerais de saúde mental e o processo adoecimento dos servidores públicos da saúde, segurança e educação, conforme explica Maria Madalena Xavier de Almeida, coordenadora de Vigilância em Saúde do Trabalho de Mato Grosso do Sul.

De acordo com Maria Madalena, entre os assuntos abordados estão: a responsabilidade sobre a saúde mental do trabalhador, depressão, políticas sobre drogas, distúrbios do sono e acidentes de trabalho, síndrome de burnout e outros. As palestras serão realizadas no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, a partir das 8h da manhã.

O seminário também é alusivo às ações do Setembro Amarelo, promovendo uma reflexão aos gestores, profissionais de saúde e público em geral sobre os riscos aos quais estão expostos com apresentação de alternativas para a redução no número de tentativas e promoção da melhoria da qualidade de vida no trabalho.

Os interessados podem se inscrever no site www.saude.ms.gov.br/seminariosaudemental/, ou direto no local do evento.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

