Semifinal no futebol movimenta colaboradores da Prefeitura nesta 3ªfeira

Acontece nesta terça-feira (29) a semifinal do futebol dos Jogos dos Servidores Municipais de Campo Grande 2019. As partidas acontecem na Praça Esportiva Belmar Fidalgo a partir das 18h30 e quatro equipes disputam a vaga para a final que acontecerá na próxima quinta-feira (31).

Nesta reta final chegaram as equipes da Funesp, Sesdes, Segov e Câmara Municipal de 22 equipes que entraram na disputa. Na noite de segunda-feira foi a semifinal do voleibol feminino que aconteceu no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) e as equipes da Secretaria dos Direitos Humanos e Semed garantiram a vaga para a final que será na quarta-feira (30), e na disputa de terceiro e quarto lugar na modalidade estão as servidoras da Funesp e Sesau.

No voleibol masculino, que também acontecerá no Cemte, nesta quarta-feira (30), brigam pela medalha de ouro as equipes da Semed contra Funesp. Ao todo os Jogos dos Servidores reuniram 1.050 pessoas na disputa de 11 modalidades e o evento marcou a comemoração do dia do servidor público, celebrado dia 28 de outubro. Além de medalhas, os três melhores colocados receberão troféus.