Semifinal do Campeonato Estadual de Futebol da OAB acontece no sábado

O IV Campeonato Estadual de Futebol, promovido pela Comissão de Comissão de Esporte e Lazer da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), chega à fase semifinal. Neste sábado (16), na Sede Campo, serão realizadas três partidas entre os semifinalistas das categorias Master e Livre.

Na Categoria Master, o Advogol enfrenta o time Schossler; Azambuja; Vilela e Turini às 8h30. O ganhador vai encarar Master Campo Grande no próximo sábado (23).

Já na Categoria Livre, a disputa às 9h30 será entre Animus Goleandi F.C x Zebra F.C e SFMN vai enfrentar a Sétima Nova Andradina às 10h30.

O jogador Guilherme Azambuja F. Novaes é o artilheiro da competição com 16 gols, seguido de Diego Henrique P. de Viveiros e Jansen Moussa.

A final do campeonato será no dia 23 na Sede Campo da OAB/MS, que fica na saída para Três Lagoas, ao lado do aeroporto Santa Maria.

Veja Também

Comentários