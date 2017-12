Semiaberto feminino da capital ganha novo espaço para realizar palestras e ações religiosas às custodiadas

Campo Grande (MS) – Com o intuito de aperfeiçoar o desenvolvimento das atividades de assistencialismo às custodiadas da Capital, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) inaugurou um espaço exclusivo no Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência à Albergada. A solenidade aconteceu nessa quinta-feira (30.11).

Com 24 metros quadrados de área, o novo espaço será instalado em uma sala já existente no presídio, que passou por reformas. O espaço multiuso servirá para palestras e cursos diversos desenvolvidos pela Agepen e parceiros, bem como para ações de cunho religioso. A revitalização do local foi realizada por meio da parceria com a Igreja Universal do Reino de Deus e a Assembleia de Deus Missões.

Para a implementação da sala, a unidade penal recebeu da Igreja Universal a pintura das paredes, reparos na parte elétrica, colocação de vidros na janela, instalação de ventiladores, ar-condicionado, cadeiras, um púlpito e uma caixa de som com pedestal. Já a Assembleia de Deus doou duas máquinas de costura para uso em cursos oferecidos às custodiadas ou em atividades do setor de artesanato.

Segundo a diretora em substituição legal, Cleide Santos do Nascimento Freitas, a reforma do espaço com ajuda de parcerias demonstra o trabalho conjunto para tornar as pessoas encarceradas melhores. “É uma forma efetiva de incentivar a recuperação das internas, elas se sentem mais valorizadas. Além das atividades que já são desenvolvidas no espaço, pretendemos colocar uma oficina de artesanato e a tendência é só crescer, toda a equipe está muito motivada”, destacou.

Em discurso, o pastor Lázaro Teles da Igreja Assembleia de Deus Missões destacou a importância desse trabalho para a recuperação das custodiadas. “É indispensável darmos uma nova oportunidade para as pessoas privadas de liberdade, muitos precisam apenas de uma chance. E diversos empresários abraçam essa causa e colaboram para que espaços como esse se concretizem”, afirmou e ressaltou ainda, que este é apenas o primeiro de muitos projetos que estarão implantando nas unidades penais de regimes semiaberto e aberto.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, a missão de ressocializar as pessoas privadas de liberdade e devolvê-las à sociedade de forma transformada demanda muito trabalho e o comprometimento de toda a equipe. “Graças aos parceiros do sistema prisional temos alcançado os objetivos e as entidades religiosas têm nos dado apoio em muitas ações”, finalizou o dirigente.

Também prestigiaram a solenidade de inauguração a chefe da Divisão de Promoção Social, Alessandra Siqueira; o pastor da Igreja Assembleia de Deus Missões, Reinaldo Rezende; o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, Claudinei da Silva; além de membros das igrejas, diretores de unidades penais e agentes penitenciários.

Texto e foto: Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)