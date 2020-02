Semed divulga nesta terça-feira segunda lista de contemplados para EMEI’s

Na primeira lista, divulgada no mês passado, foram designadas 6.500 mil crianças, porém, 50% não confirmaram a vaga - Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) vai divulgar nesta terça-feira (11), a segunda lista de designações de crianças contempladas com vagas nas escolas municipais de Educação Infantil (EMEI’s). A relação de nomes poderá ser conferida através do site da secretaria, pelo site.

Os pais ou responsáveis dos alunos contemplados têm até o dia 21 de fevereiro para ir até a EMEI para a qual a criança foi designada e confirmar a matrícula. No total, 3.365 crianças serão contempladas nessa segunda listagem. A chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, ressalta que os pais não devem perder o prazo de efetivação para que a criança não perca o direito à vaga. Caso isto ocorra, será necessário realizar novo cadastro na lista de espera.

Os documentos necessários no ato da confirmação da matrícula são: certidão de nascimento da criança, comprovante de residência, cartão de vacinação, certidão de nascimento ou casamento dos pais, NIS (Número de identificação social), documento de identidade, número do cartão bolsa-família (se houver), comprovante de termo de responsabilidade de guardas (se for o caso) e CPF da mãe ou responsável.

Os pais que não cadastraram o filho na lista de espera podem inserir o nome da criança em qualquer época do ano, pelo site da Semed. A lista de designações poderá ser conferida no endereço eletrônico www.matriculasreme.capital.ms.gov.br ou direto na Central de Matrículas, localizada na Rua Onicieto Severo, nº 460 – Vila Margarida. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. O telefone para informações é 0800 615 1515.