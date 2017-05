Semed aplica avaliação de língua portuguesa e matemática para alunos do 3º ano da Reme

O total 9.285 estudantes do 3º ano do ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme) serão avaliados em língua portuguesa e matemática nesta quinta (04.05) e sexta- feira. A iniciativa tem como objetivo a avaliação diagnóstica para levantar informações sobre o desenvolvimento dos alunos em relação a alfabetização nessas duas disciplinas.

A avaliação, que será aplicada em 93 escolas, foi uma das metas anunciadas pela secretária de Educação Ilza Mateus, logo no início de sua gestão. A partir das informações, os gestores, coordenadores e professores poderão tomar decisões e direcionar ações de intervenção pedagógica, ainda no primeiro semestre, para a efetividade da aprendizagem em relação aos resultados esperados.

Os resultados também irão direcionar a Superintendência de Gestão de Políticas Educacionais da Semed na elaboração de ações como formações continuadas e no acompanhamento pedagógico nas escolas.

Provas

As provas foram elaboradas por técnicos da Semed que passaram por uma capacitação para elaborar e aplicar os testes.

Mais de 80 técnicos acompanharão a aplicação das provas, que terão 12 questões de leitura, 21 de matemática e uma produção de texto. As questões das provas de leitura e matemática serão de múltipla escolha.

As equipes da Semed farão as correções dos testes a partir do dia 9 de maio e os resultados serão concluídos ainda no primeiro semestre.

