Semana será de calor e tempo seco no Estado

A semana em Mato Grosso do Sul será de tempo firme, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. Conforme estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) também não ha expectativa de chuva.

Para esta segunda-feira (13.7) a climatologia indica céu parcialmente nublado a nublado nas regiões pantaneira, central, sudoeste e sul. Nas demais áreas a previsão é de sol entre nuvens.

Os valores de umidade relativa do ar ficarão baixos especialmente durante a tarde com índices podendo chegar aos 25%, considerado estado de atenção segundo a Organização Mundial de Saúde. Cuidados como umidificar ambientes e ingerir bastante líquido podem contribuir para aliviar o desconforto provocado pelo tempo seco.

Neste dia as temperaturas poderão registrar mínima de 16°C e máxima de 36°C. No mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é possível conferir as condições climáticas para diversas áreas do estado.