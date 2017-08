Semana será de calor e tempo seco em São Paulo

A semana será de sol e tempo seco no Estado de São Paulo. Até quarta-feira, 30, a umidade tende a cair nas horas mais quentes do dia. Na capital e em toda a Grande SP, o índice de umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30%.

Aline Tochio, meteorologista da Climatempo, afirma que nos próximo dias a forte massa de ar seco vai bloquear o avanço de novas frentes frias e inibir a formação de nuvens carregadas. "No interior de São Paulo, a umidade do ar fica muito baixa, em torno de 20%", diz.

Segundo a meteorologista, na quinta-feira, 31, uma frente fria passa pelo litoral de São Paulo, mas não vem acompanhada de instabilidade. "A quinta-feira, tanto a capital quanto o litoral, amanhece com tempo nublado, com possibilidade de chuva fraca e vamos ter uma grande queda na temperatura", explica.

De acordo com a Climatempo, na sexta-feira, dia 1º de setembro, a frente fria estará em alto mar e o Sol volta a aparecer. O fim de semana em São Paulo terá Sol e tempo seco.

Nas outras regiões do País, a semana terá tempo seco e calor. Com exceção do Rio Grande do Sul, onde pode chover entre esta segunda-feira, 28, e quarta-feira, 30, devido ao avanço de sistemas frontais em alto-mar, todas as outras áreas da região Sul terão dias de bastante sol, calor e umidade baixa durante as tardes.

Veja Também

Comentários