Semana sem expectativa de chuva em Mato Grosso do Sul

A semana começa com temperaturas amenas em todo o Estado, devido a uma massa de ar frio e seco que avançará sobre Mato Grosso do Sul. Assim, o sol deve predominar e não há expectativa de chuva pelo menos até sexta-feira (26).

Apenas na quarta e quinta-feira (24 e 25.5) podem ocorrer pancadas de chuvas na região nordeste (faixa que vai de Alcinópolis a Paranaíba) com estimativa de 5 milímetros/diário.

As temperaturas devem ser baixas essa semana e apesar do risco de geada ser baixo, a possibilidade ão é descartada principalmente para o extremo sul do Estado.

As temperaturas podem variar em torno de 10°C a 27°C.