Semana Santa: confira o que abre e fecha neste feriado no Governo de MS

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul informa os horários de funcionamento neste feriado da Semana Santa. De acordo com o Decreto “E” nº 15, assinado no dia 22 de fevereiro pelo governador Reinaldo Azambuja – divulga os dias de feriados e de ponto facultativo durante o ano de 2017 – o dia 13 de abril é considerado ponto facultativo e o dia 14 de abril feriado nacional da Paixão de Cristo. Assim, os servidores retornam na segunda-feira (17).

Conforme a publicação do governador, os dirigentes dos órgãos e das entidades deverão garantir o funcionamento dos serviços essenciais como saúde e policiamento, nas datas fixadas no decreto e nos feriados municipais, por meio de escalas de serviço ou de plantão.

Confira abaixo os órgãos e as entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual que terão horários e datas especiais de funcionamento.

Hemosul

O Hemosul de Campo Grande atenderá em horário diferenciado no feriado prolongado da Semana Santa. Nas manhãs de quinta-feira (13) das 7h às 11h; e sábado (15) das 7h às 12h, o hemocentro na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, no Centro, abrirá normalmente. Na sexta-feira (14) não haverá expediente.

Na Santa Casa o atendimento será apenas na quinta-feira (13), das 7h às 11h e das 13h às 16h. No interior, todas os pontos de coleta do Hemosul estão fechado no feriado prolongado. O atendimento em toda a Hemorrede de Mato Grosso do Sul retorna ao normal a partir da segunda-feira (17).

Conforme o Hemosul, estão equilibrados os estoques de sangue de todas as tipagens. Porém, a necessidade da doação frequente é reforçada, uma vez que a produção de plaquetas tem validade de cinco dias.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado, portanto, as emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O atendimento volta ao normal na segunda-feira (17).

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) não terá atendimento ao público na quinta e sexta-feira, devido ao ponto facultativo e ao feriado nacional, respectivamente. O serviço será normalizado na segunda-feira (17). Em casos de dúvidas, a população pode entrar em contato com o órgão pelos telefones 154, na Capital e (67) 3368-0500 no interior.

Atendimento Fácil

Com o feriado prolongado da Semana Santa, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão, voltam a funcionar somente na segunda-feira (17).

