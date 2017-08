Semana pela Paz em Casa será lançada no Mercadão Municipal neste sábado

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul lança, neste sábado (19), a 8ª Semana pela Paz em Casa, mobilização nacional, idealizada pela presidente do STF e do CNJ, Ministra Cármen Lúcia, e encampada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran. O evento de lançamento ocorre às 8h30 no Mercadão Municipal, em Campo Grande, com a apresentação de uma peça teatral sobre o empoderamento da mulher vítima de violência.

Toda a população está convidada para participar e lutar contra a violência contra as mulheres, que ainda existe na sociedade. Uma pesquisa do instituto Datafolha mostra que, por hora, 503 mulheres foram vítimas no Brasil, em 2016. Isto posiciona o país como o 5º mais violento para mulheres na América Latina e Caribe.

O Estado de Mato Grosso do Sul não fica atrás. É reconhecidamente o 2º com mais casos de violência doméstica e familiar e o pior, Campo Grande é a capital com mais casos de Feminicídio, assassinatos de mulheres por conta de seu gênero. Para se ter ideia, de janeiro a meados de julho de 2017 houve 18 casos de feminicídios na Capital.

Isto motiva a sociedade, juntamente com os órgãos de Justiça, a dar um basta nesta triste realidade.

Durante todo o mês de agosto, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul integra a campanha Agosto Lilás, do Governo do Estado de MS, além das ações já programadas neste ano de 2017, da campanha “Mulher Brasileira” que busca conscientizar e erradicar toda forma de violência contra as mulheres.

Depois da abertura da Semana pela Paz em Casa neste sábado, haverá apresentações do Teatro na Feira Central de Campo Grande e no Shopping Norte-Sul, nos dias 23 e 26, respectivamente.

Participe e venha lutar pelo empoderamento da mulher e contra todas as formas de violência doméstica e familiar.

