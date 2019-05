Semana Nacional dos Museus terá programação regional com debate sobre o futuro das tradições

Campo Grande (MS) – De 13 a 19 de maio acontece a 17ª Semana Nacional de Museus, temporada cultural promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em comemoração ao Dia Internacional de Museus (18 de maio). Nessa edição, 1.114 instituições de cultura de todo o País oferecem ao público 3.222 atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas e exibição de filmes.

Trata-se de um momento propício para fomentar debates no campo museal, para estimular a realização e o desenvolvimento de projetos e atividades museológicas que podem ser de curta, média ou longa duração. O tema deste ano é “Museus como Núcleos Culturais: O Futuro das Tradições”, e os objetivos são promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade.

Em Mato Grosso do Sul as atividades são coordenadas pelo Sistema Estadual de Museus/FCMS e realizadas pelas equipes do Arquivo Público Estadual, Museu da Imagem e do Som, Marco, Gerência do Patrimônio Histórico e Cultural (GPHC/FCMS), Sectur e Centro Cultural José Octávio Guizzo.

No dia 13, das 7h30 às 11 horas, começa a programação, com Cardápio Cultural: visitação aos espaços culturais do prédio da FCMS (Hall de entrada, Centro Referencial de Artesanato, Sala Jorapimo, Galeria dos ex-governadores, Sala Apolônio de Carvalho, Arquivo Público Estadual, MuArq, Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, Museu da Imagem e do Som), exibição de curta-metragem e palestra no MIS com Benilda Kadiweu (Subsecretaria de Políticas Públicas para a População Indígena). Estas atividades serão direcionadas aos alunos da Escola Estadual Bonifácio de Camargo Gomes (Bonito/MS).

A abertura oficial acontece o dia 14, às 19 horas, na Plataforma Cultural, com lançamento do vídeo documentário “Imagens para a história”; lançamento da cartilha “Conceitos do Patrimônio Cultural de Campo Grande/MS” e instalação artística “A arte transforma”, organizada pelo Prof. Me. Roberto Figueiredo (UCDB).

Nos dias 14 e 15 de maio será realizada a Oficina de Fotografia com Celular – a tecnologia aliada à tradição. O ministrante é o Prof. Msc. Alexandre Sogabe, coordenador do Arquivo Público Estadual.

No dia 16, das 7h30 às 11 horas, alunos do Colégio Nova Dimensão (Campo Grande/MS) visitarão o prédio da FCMS, assistirão a um curta-metragem e a uma palestra no MIS com o Coletivo de Mulheres Negras (apoio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a Igualdade Racial. No mesmo dia, às 10 horas, o Marco realiza uma oficina plástica com artistas que possuem obras em seu acervo, e no dia 17, o museu recebe o público para visitar as mostras em cartaz.

No dia 18, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, acontece no Centro Cultural José Octávio Guizzo o Curso de Capacitação em Museologia: Plano Museológico. O ministrante será Newton Fabiano Soares (museólogo pela UFRJ, coordenador do Acervo Museológico do Ibram). Haverá uma programação de encerramento no dia 19, no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

A 1ª Semana Nacional de Museus ocorreu em 2003, com 57 museus inscritos e 207 eventos. Em 2017, sua 15ª edição contou com a participação de 1.070 instituições e 3.079 eventos. Foi registrado um aumento de 103% do número de visitantes em relação à semana anterior ao evento, além do fortalecimento da imagem dos museus participantes; maior envolvimento dos museus com a comunidade; incentivo à realização de novas atividades culturais ao longo do ano e integração com os demais museus do país.

Serviço: Todos os eventos da 17ª Semana Nacional de Museus são abertos ao público e gratuitos. Mais informações sobre o Sistema Estadual de Museus e a 17ª Semana de Museus podem ser obtidas no Arquivo Público Estadual, pelo telefone (67) 3316-9167.

Karina Lima- Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).