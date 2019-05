Semana Nacional dos Museus terá programação regional

Nesta semana, de 13 a 19 de maio, acontece a 17ª Semana Nacional de Museus, temporada cultural promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus em comemoração ao Dia Internacional de Museus, em 18 de maio. Nessa edição, 1.114 instituições de cultura do Brasil oferecem ao público 3.222 atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas e exibição de filmes.

O tema deste ano é “Museus como Núcleos Culturais: O Futuro das Tradições” e os objetivos são promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros, aumentar o público visitante e intensificar a relação dos museus com a sociedade.

Em Mato Grosso do Sul as atividades são coordenadas pelo Sistema Estadual de Museus da Fundação de Cultura e realizadas pelas equipes do Arquivo Público Estadual, Museu da Imagem e do Som, Museu de Arte Contemporânea, Gerência do Patrimônio Histórico e Cultural, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Centro Cultural José Octávio Guizzo.

Todos os eventos da 17ª Semana Nacional de Museus são gratuitos e abertos ao público. Mais informações sobre o Sistema Estadual de Museus e o evento podem ser obtidas no Arquivo Público Estadual, pelo telefone (67) 3316-9167 ou ainda pelo site www.fundacaodecultura.ms.gov.br.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)