Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito debate Semana Nacional de Trânsito

Na ocasião foi apresentado aos membros do GGIT, o novo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Roberto Hashioka Soler, que destacou a importância do grupo para debater os comportamentos de risco no trânsito / Divulgação

Membros do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) de Campo Grande, reuniram-se na manhã desta quinta-feira (14.9) no Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BpTran), para alinhar as ações da Semana Nacional de Trânsito de 2017.

Com o tema: “#Minha Escolha Faz a Diferença”, a Semana tem a finalidade de conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando as ações do cotidiano e visando a participação de todos para a preservação de vidas.

Na ocasião foi apresentado aos membros do GGIT, o novo diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Roberto Hashioka Soler, que destacou a importância do grupo para debater os comportamentos de risco no trânsito. “As ações para a redução do número de acidentes são desenvolvidas durante todo o ano, mas precisamos enfatizar a mudança de comportamento, que se dá através da educação e da conscientização. O grupo é o canal para a discussão do melhor caminho para acabarmos com a epidemia que é o acidente de trânsito”, destaca Hashioka.

A abertura da Semana Nacional de Trânsito em Campo Grande será realizada na segunda-feira (18.9), às 8h no Teatro Glauce Rocha, juntamente com a final do 8º Festival Estudantil Temático de Trânsito – Fetran, realizado pelo Polícia Rodoviária Federal (PRF), Detran-MS e Secretaria de Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul.

Texto e Foto: Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

Veja Também

Comentários