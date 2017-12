Semana musical tem show especial dos 35 anos de carreira de Jerry Espíndola

A primeira apresentação, na quarta-feira, 20, será do cantor Arlyson. - Divulgação

A semana musical do Sesc Morada dos Baís reserva um grande momento para o público e para o cantor Jerry Espíndola, que fará um show comemorativo aos seus 35 anos de carreira no dia 21. Além do show do Jerry, se apresentam Arlyson, Catarse Retrô e Haiwanna. Chegue cedo pois o espaço é limitado a um público de 350 pessoas.



A primeira apresentação, na quarta-feira, 20, será do cantor Arlyson. Há dois anos vivendo em Campo Grande, Arlyson, que já se apresentou na unidade, é entusiasta do Sesc Morada dos Baís. “É um espaço sensacional e a programação gratuita é muito atrativa para que o artista mostre seu trabalho”. Arlyson define seu estilo como samba engajado, letras para ouvir e cantar que tomam como influências Chico Buarque e a bossa nova de Vinícius de Moraes, por exemplo.



Na quinta, 21, Jerry sobe ao palco com o show que conta sua trajetória musical desde sua estreia no palco, em 1982 no show “velhos amigos”, quando foi convidado por Paulo Simões para cantar no teatro do paço municipal em Campo Grande. O repertório viaja ainda na voz de convidados, artistas sul-mato-grossenses que gravaram canções de Jerry em seus discos, como Maria Alice, Guga Borba e Marcos Caramelo, e conta também com a presença dos novos parceiros, da nova geração de nossa música, como Ju Souc, Marina Peralta e Beget de Lucena.



Sexta, 22, tem Catarse Retrô, que congrega MPB, folk, indie e rock alternativo. Formado em maio de 2015, o projeto trouxe a proposta de produzir músicas autorais e, para tanto, pesquisou os estilos de vários artistas e compositores tais como Rubel, Johnny Hooker, Cícero, Yann Tiersen, Beirut, A banda mais bonita da cidade, Marcelo Camelo, Ney Matogrosso, Rita Lee, Leo Fressato e outros; para depois rearranjá-los e formar o estilo do grupo.



Encerrando a semana musical, a apresentação do Haiwanna, no sábado, 22. A banda, que já anima as noites campo-grandenses há 18 anos, leva ao público clássicos do gênero e também produção autoral. “A Morada dos Baís e a cultura têm tudo a ver. A gente nota um público diferente dos bares, muitas famílias, é muito bom”, diz o músico Hugo Carneiro.