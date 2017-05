Semana Internacional da Tireoide começa hoje com ações no país

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia promove, a partir de hoje (19), ações em vários estados na Semana Internacional da Tireoide. O tema da campanha deste ano é Tenho um Nódulo na Tireoide. E agora?.

A proposta é abordar o problema que é cada vez mais comum e que afeta cerca de 60% da população – embora apenas 5% dos casos apresentem algum risco para o paciente, segundo a entidade. A semana de mobilização termina no dia 26.

Em Curitiba, serão distribuídos panfletos nos ambulatórios de endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Junto com a prefeitura, a Sociedade de Endocrinologia vai montar uma tenda no centro da cidade para atender à população. Palpação da tireoide e esclarecimentos sobre o autoexame são alguns dos serviços que serão oferecidos. A ação acontece no dia 25 de maio, de 9h às 18h.

Em Mato Grosso do Sul, a ação inclui o atendimento a pacientes que estão na fila do Sistema Único de Saúde para consulta com endocrinologistas. A ação está prevista para o dia 27, monitorada por alunos de medicina das Ligas de Endocrinologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Universidade Anhanguera, que vão tirar dúvidas de pacientes e familiares.

No Rio de Janeiro, as atividades começam amanhã (20), no auditório do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, das 9h às 13h. Os interessados podem fazer inscrição gratuita, no site www.sbemrj.org.br. A ação é aberta não só para endocrinologistas, mas também médicos de diferentes áreas.

Em São Paulo, as atividades terão lugar no Bauru Shopping, em Bauru, nos dias 20 e 27 de maio, das 13h às 17h. Serão distribuídos folders e haverá orientações para a população. Em São José dos Campos, a Associação Paulista de Medicina também participa da campanha, com palestra, no dia 25, No dia 25, será realizada palestra na Casa do Médico, aberta ao público, sobre as principais doenças tireoidianas. O evento está marcado para as 20h.

