Semana Estadual de Direitos Humanos é aberta com programação diversificada

Campo Grande (MS) – Com uma programação diversificada e que integra diferentes setores da sociedade, a III Semana Estadual de Direitos Humanos, promovida pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), foi aberta na noite de ontem (04.11), em evento na universidade Uniderp, na Capital.

Na cerimônia de abertura, que contou com palestra magna do diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Dionízio, o secretário em exercício da Sedhast, Adriano Chadid, destacou a importância de se discutir a temática dos direitos humanos.

Acadêmicos da universidade também prestigiaram o evento

“Todos sabemos que essa é uma temática que está em uma crescente e que cada vez mais ocupará espaço em nosso dia a dia. Uma temática que envolve o acesso direto às políticas públicas por uma parcela da sociedade que em um determinado momento de suas vidas, precisa ser assistida mais de perto e com mais cuidado”, disse.

O secretário reforçou ainda que a Sedhast não tem medido esforços para que a ampliação do debate em torno dos direitos humanos seja cada vez maior e mais eficaz. “Isso fará com que despertemos ainda mais para ações e realidades que merecem ser discutidas”, concluiu.

Tocada pela Superintendência da Política de Direitos Humanos da Sedhast, o evento atende também a Lei 4.771/2015, que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, o dia estadual dos direitos humanos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana.

Coral do TJ/MS realizou a abertura cultural

O advogado Christopher Scapinelli, da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MS, também compôs mesa na abertura de evento e ressaltou a grande abrangência do tema, com suas várias facetas e complexidades, e parabenizou a Sedhast pelo terceiro ano de realização da semana.

A professora Hellen Benevides, da universidade Uniderp, e Sabrina Frazeto, representado a superintendente da Política de Direitos Humanos da Sedhast, Ana Lúcia Américo, também compuseram a mesa de abertura.

