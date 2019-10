Semana Estadual de Ciência e Tecnologia ocupa Armazém Cultural nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o maior evento de popularização da ciência do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, as atividades são coordenadas pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (Fundect), e conta com a colaboração de universidades e instituições de pesquisa; escolas; institutos de ensino tecnológico, centros de C&T; entidades científicas; fundações de apoio à pesquisa; parques ambientais, unidades de conservação, secretarias estaduais e municipais de C&T e de educação; empresas públicas e privadas; ONGs e outras entidades da sociedade civil.

Com o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, o evento será realizado nos dias 24 e 25 de outubro, das 8 às 20h, no Armazém Cultural da Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. No ano passado a Semana de C&T contou com o envolvimento de aproximadamente 100 instituições e quase 4 mil atividades de todos os municípios sul-mato-grossenses.

O tema de 2019 foi escolhido em virtude da busca pelo desenvolvimento sustentável do Brasil, representado pela bioeconomia e na relação com a Agenda 2030 estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). A bioeconomia tem relação direta com dez dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Agenda da ONU.

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, participa da abertura do evento às 8h, no Armazém Cultural. Em seguida acompanha comitiva de autoridades e convidados em visitação aos estandes. Constam na programação, ainda, palestras e oficinas durante todo o dia. E às 19h acontece o Lançamento do Edital Tecnova 2 da Fundect, que destina R$ 2 milhões no fomento de projetos nas áreas de Mecânica e Mecatrônica, Tecnologia da Informação e Comunicações, Biotecnologia e Bioeconomia, Agronegócio e Gestão (leia mais).

Na programação da sexta-feira (25) constam mais oficinas, palestras e termina com roda de conversa reunindo ex-alunos do Programa Agroescola, que relatarão suas experiências e aprendizado. A entrada é gratuita, este ano serão mais de 30 estandes com diversas atrações e projetos de ciência que podem ser visitados por toda população. Para mais informações, acesse ESSE LINK.

João Prestes – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)