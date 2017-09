Semana Estadual da Pessoa Idosa terá assinatura de projeto de lei e lançamento dos Jogos

Campo Grande (MS) – A Semana Estadual da Pessoa Idosa, que integra o calendário de eventos oficiais de Mato Grosso do Sul, contará neste ano com a assinatura pelo governador Reinaldo Azambuja, da mensagem de envio à Assembleia Legislativa do Projeto de Lei que cria o Fundo Estadual da Pessoa Idosa. No evento também acontecerá o lançamento dos jogos da Melhor Idade, dentre outras atividades. O evento acontece amanhã (26.9), às 8h30, no auditório da Governadoria, na Capital.

O Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa será destinado a financiar programas e ações relativos aos idosos, com vistas a assegurar os seus direitos sociais e a criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2015) do IBGE, Mato Grosso do Sul conta com 355 mil pessoas com mais de 60 anos, sendo 171 mil homens e 184 mil mulheres.

Em relação aos Jogos da Melhor Idade são parceiros as Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e de Cultura e Cidadania (SECC), a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Entre as modalidades disputadas estarão de natação, voleibol adaptado, tênis de mesa, jogos de mesa e dança de salão, integrarão a competição com a participação de mais de 600 idosos em 17 cidades de MS. O objetivo dos jogos é proporcionar dias de confraternização, competições, visando uma melhoria de qualidade de vida.

Ainda dentro da programação da Semana Estadual da Pessoa Idosa haverá sensibilização na praça Ary Coelho, no sábado (30.9), referente à semana, com distribuição de material de divulgação, exibição de faixas e diversos serviços.

# 25/09 – segunda-feira –

19h, Recanto São João Bosco: Apresentação do coral do Programa Rede Solidária;

# 26/09 – terça-feira –

8h30, Lançamento dos Jogos da Melhor Idade e criação do Fundo Estadual da Pessoa Idosa, dentre outras ações;

# 27/09 – quarta-feira –

8h, Parque das Nações Indígenas: Caminhada pelo envelhecimento saudável;

14h30, Funtrab com a palestra “Ações desenvolvidas pela Funtrab voltadas para o atendimento da Pessoa Idosa;

# 28/09 – quinta-feira –

9h, Escola do SUAS/MS: Colóquio “Direitos da Pessoa Idosa e a interface com a Assistência Social”;

# 29/09 – sexta-feira –

9h30, Assembleia Legislativa: Apresentação do Projeto “Junho Violeta” na sessão ordinária;

# 30/09 – sábado –

8h, praça Ary Coelho: Ação Alusiva ao Dia Internacional da Pessoa Idosa;

# 26/10 – quinta-feira –

8h, Ivinhema-MS: Encontro Regional Cultural da Terceira Idade.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Porta Medalhas

Veja Também

Comentários