Semana em Campo Grande começa com previsão de chuva, prevê Inmet

Umidade Relativa do Ar varia entre 95% e 55% - Divulgação

A semana em Campo Grande começa com calor e tempo nublado. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão para esta segunda-feira (18) é de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas na durante a manhã, com termômetros marcando máxima de 32°C e a mínima de 22°C. A Umidade Relativa do Ar varia entre 95% e 55%.

A tarde a previsão se mantém, com tempo de parcialmente nublado a nublado e possibilidade de chuva. Em todo o Estado, o dia deverá ser parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, à tarde, podendo haver chuva forte no sudoeste e sul do Estado.