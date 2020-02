Semana em Campo Grande começa com céu nublado e deve chover em todas as regiões nesta segunda

Máxima prevista para Campo Grande é de 30ºC - Divulgação

A semana em Mato Grosso do Sul começou com céu parcialmente nublado e, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para esta segunda-feira (10) é de tempo instável com condições climáticas de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maior parte do Estado. Os termômetros variam entre 20°C e 32°C, com tendência a ligeiro declínio.

Devido a chuva em diversas regiões do Estado, a umidade relativa do ar ficará elevada neste dia com valores entre 95% e 60%. Intensidade dos ventos será de fraco a moderado com rajadas.

Para Campo Grande, a previsão nesta segunda-feira (10) é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 20°C e a máxima não deve ultrapassar os 30°C.