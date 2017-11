Semana do Servidor termina com música, alegria e festival de prêmios

Foram sorteados 33 prêmios entre servidores da Capital e do interior.

Campo Grande (MS) – A chuva que caiu forte na tarde de segunda-feira (29.10) não foi impedimento para centenas de servidores participarem do evento de encerramento das comemorações da Semana do Servidor, com música regional e um verdadeiro festival de prêmios no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

Donas de um carisma sem igual, as irmãs Alzira e Tetê Espíndola abriram a festa e esbanjaram simpatia do início ao fim do show. O repertório iniciado com a guarânia “Meu primeiro amor”, passeou por clássicos como “Anahí”, “Mercedita”, “Trem do Pantanal” e “Pé de Cedro” entoados pela voz grave de Alzira e o agudo de Tetê que fecharam o show com “Escrito nas estrelas” sucesso nacional nos anos 80.

O festival de prêmios contou com 33 premiações, entre elas duas poupanças do Sicredi no valor de R$ 500, duas geladeiras, três TV´s de Led 32?, cinco aparelhos micro-ondas, quatro fogões, quatro multiprocessadores e diversos eletrodomésticos.

O secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, comemorou o sucesso da Semana do Servidor e aproveitou para fazer dois anúncios. “O salário credita no dia 31 de outubro à noite e estará disponível integralmente para saque já no primeiro dia do mês de novembro. Esse é um compromisso do Governo do Estado com nosso servidor. Dessa forma, pode passar o feriado de quinta-feira [Finados] e sexta-feira (3.11) – que será facultativo – para o funcionalismo estadual, com dinheiro no bolso ou na conta, como preferir” anunciou.

Do total de prêmios, três foram sorteados via sistema do Portal do Servidor, para o interior do Estado. Uma TV 32? saiu para servidora Silvia Gladys Liparotti, de Bodoquena, um forno micro-ondas para Danéia dos Santos Bernardes, de Sete Quedas, e um fogão para Charles Bueno de Andrade, de Dourados.

A primeira a ser sorteada foi Sandra Maria Nunes, servidora da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) que levou uma TV Led 32? para casa. “Nossa, estou feliz da vida! É muito bom ganhar um prêmio, ainda mais uma televisão que eu estava mesmo precisando” comemorou.

Outro prêmio cobiçado entre os participantes era a poupança no valor de R$ 500, ofertada pelo Sicredi, e que foi para o servidor Raimundo Costa, 62 anos. “Sensação maravilhosa de vir assistir ao show, comemorar o dia do servidor, e levar esse prêmio para casa. Agradeço ao Governo do Estado por ações como essa” elogiou o servidor conhecido como Costinha.

Mas o troféu “Sortuda” foi para a servidora Marta Ferreira, da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), que marcou presença sábado (28.10), na Caminhada do Servidor, e ganhou uma poupança do Sicredi, no valor de R$ 300, e durante o sorteio no show, viu seu número ser sorteado novamente. Dessa vez levou pra casa uma panela elétrica. “Me sinto imensamente feliz. Isso é um incentivo de participar sempre dessas ações promovidas para nós servidores. Em oito edições da Caminhada participei de todas, e pretendo continuar participando” comemorou.

Alan Catarinelli, servidor da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) chegou a subir no palco para sortear um número. Na oportunidade brincou que não estavam mexendo a urna, pegou um número e mais uma vez, não foi o que ele esperava. Voltou para a plateia, manteve o pensamento positivo e quase no final do sorteio, teve seu número sorteado. “É muito emocionante. Isso que o Governo esta fazendo é uma maneira de incentivar e também valorizar nós servidores. E isso não tem preço” comemorou ao levar uma das TV´s para casa.

Promovida pelo Governo do Estado por meio da SAD, a ação contou com o apoio das Secretarias de Estado de Cultura e Cidadania (SECC); de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e de Educação (SED); e com a parceria do Banco Sicredi, Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) e da empresa Brasil Card.

Mireli Obando – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella