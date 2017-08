Semana do Peixe incentiva consumo de peixes e frutos do mar

O peixe é uma proteína saborosa e saudável, rica em nutrientes importantes e, devido à diversidade de espécies, acessível a todas as classes sociais. Mesmo assim, o seu consumo no Brasil é inferior a 10 kg/hab/ano, mesmo patamar mundial da década de 1960, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO/ONU). Os dados mais recentes indicam que a média mundial foi de 20kg/per capita/ano em 20141.

Mudar essa realidade, com valorização da praticidade no preparo do pescado, destaque às qualidades nutricionais e incentivo à comercialização de peixes e frutos do mar no varejo e food service – além de aumentar o conhecimento da população sobre os benefícios do pescado –, é o objetivo da 14ª Semana do Peixe, entre 1º e 15 de setembro de 2017, em todo o Brasil, que tem como tema “Saúde e Sabor”.

A iniciativa é coordenada e operacionalizada pela cadeia produtiva do pescado, com apoio de diversas instituições, e pretende reunir todos os elos, sem privilegiar nenhum segmento ou ator específico, em torno do objetivo maior que é fomentar o consumo de peixes e frutos do mar no Brasil.

“Em sua 14ª edição, a Semana do Peixe quer fortalecer um marco referencial para a cadeia produtiva, com ações em todas as regiões, criando uma terceira época de grande consumo de pescado, após a Semana Santa e o Natal”, pontua Meg Felippe, uma das coordenadoras da Semana do Peixe.

“A Semana do Peixe quer fomentar os negócios, estimulando a criação de empregos e renda, além de uma cultura duradoura de consumo de peixes e frutos do mar no Brasil”, acrescenta Roberto Imai, coordenador do Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura da Fiesp (Compesca) e presidente do Sindicato da Indústria da Pesca no Estado de São Paulo (Sipesp) – parceiros da iniciativa –, que destaca “a capacitação da cadeia produtiva, aproximação dos diversos elos, aumento de vendas de pescado no varejo e no food service, valorização dos profissionais, fornecedores e interlocutores institucionais, intercâmbio de experiências com o exterior e aprimoramento geral das relações entre os membros da cadeia produtiva para a criação de uma permanente cultura de consumo de pescado no Brasil”.

Diversas entidades estão programando ações específicas para mobilizar os seus públicos e fomentar o aumento do consumo de pescado durante a 14ª Semana do Peixe. A programação está disponível no site: www.semanadopeixe.com.br.

A Semana do Peixe foi criada há 14 anos pela então Secretaria Especial da Pesca e Aquicultura (SEAP) em todo o território nacional. Em 2016, o setor privado assumiu a ação, apoiado pelo Compesca, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e o Ministério da Agricultura. A iniciativa proporcionou aumento de 30% na venda de pescado no varejo no ano passado.

A Semana do Peixe desenvolve um conjunto de ações com foco na cadeia produtiva de peixes e frutos do mar para estimular o consumo de pescado no país. A campanha incentiva ações promocionais no varejo e food service, eventos com a cadeia produtiva, oficinas educacionais para crianças, divulgação de materiais promocionais ao consumidor final, material promocional e educativo (receitas, melhores formas de preparo, como selecionar seu peixe), promoções em insumos, serviços e equipamentos para a cadeia produtiva, campanhas promocionais na pesca esportiva, entre outras ações.

Período de realização: Dias 1º a 15 de setembro de 2017

Como participar?

- Compartilhe as informações do site www.semanadopeixe.com.br e de nossas redes sociais

- Informe sobre iniciativas e ações na sua cidade

- Crie iniciativas para estimular o consumo

- Use a hashtag #semanadopeixe

Mais informações em contato@semanadopeixe.com.br

