Semana do MEI terá programação especial a empresários da Alimentação

Divulgação

Durante a Semana do MEI, que acontece em Mato Grosso do Sul de 14 a 18 de maio, o Sebrae/MS traz a Campo Grande um cronograma de eventos exclusivos para empreendedores do segmento da Alimentação.

Serão cinco palestras voltadas a microempreendedores individuais com temas específicos do ramo, que abordarão os desafios de negócios de alimentação fora do lar; ferramentas digitais para ajudar na gestão da empresa; e estratégias para trabalhar com marmitarias, pizzarias e espetinhos.

Segundo Felipe Mendes, assistente do Sebrae/MS, os temas foram definidos a partir de uma demanda dos próprios clientes. “Esse ano estamos com a agenda bem diferenciada. Identificamos por meio de pesquisas a necessidade de um atendimento específico às empresas do segmento gastronômico”, afirma.

As atividades integram também a programação do Sebrae Inspira – Gastronomia, que começou em Campo Grande no último dia 03 e segue até 29 de maio. Todas as palestras da Semana do MEI são gratuitas e acontecem na sede do Sebrae (Av. Mato Grosso, 1661). Mais informações no site ou pelo telefone 0800 570 0800.