Semana do Exército é comemorada em Shopping da Capital com apresentação de banda

Apresentação da Banda de Música do CMO (Comando Militar do Oeste) / Divulgação

Com repertório recheado de clássicos da música nacional e internacional, através de estilos que vão do MPB ao Rock, a Banda de Música do CMO (Comando Militar do Oeste) realizou na noite da última segunda-feira (17), uma apresentação no Shopping Campo Grande. A atração fez parte das atividades realizadas pelo CMO para celebrar a Semana do Exército. O evento foi feito na Praça Central do Centro de Compras, aberto ao público de forma gratuita.

O encerramento da Semana do Exército será nesta quarta-feira, 19 de abril, na Praça Ary Coelho, com uma Exposição Militar, com materiais militares e estande de informações para quem tem interesse em ingressar na carreira militar. O horário da mostra é das 9h às 18h.

A Banda de Música do Comando Militar do Oeste foi criada em 1° de novembro 1982, sendo um veículo de divulgação e fortalecimento da imagem do Exército Brasileiro junto à sociedade. Entre seus objetivos, estão promover o entretenimento musical, cooperar com as atividades cívicas e culturais das cidades, estreitar a ligação do Exército com a comunidade, entre outros. Atualmente, 57 militares estão em seu quadro de composição.

A Campanha do Dia do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril, tem como foco a Instituição e representa uma oportunidade para mostrar a toda a sociedade um Exército contemporâneo, em transformação, sempre capacitado para vencer os desafios da atualidade e do futuro. Com essa abordagem, a Campanha servirá como elemento de motivação para os jovens que futuramente entrarão na Força.

As comemorações seguem ao longo da semana, com atividades em estabelecimentos de Ensino e, na quarta-feira, dia 19, haverá a formatura militar em homenagem ao Dia do Exército, às 8h15. Haverá, ainda, outras solenidades, como entrega do Diploma de Colaborador Emérito do Exército, destinado a personalidades ou instituições que tenham prestado relevante apoio às atividades e eventos realizados pelo Comando Militar do Oeste e da Medalha da Ordem do Mérito Militar.

