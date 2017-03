Semana do artesão acontece na Capital no período de 13 a 19 de março

A Prefeitura de Campo Grande e parceiros promovem no período de 13 a 19 de março a 10º Semana do Artesão. Um dos assuntos abordados serão a regulamentação da profissão do artesão, Previdência Social, tributação e benefício do Micro Empreendedor Individual (MEI).

A programação para o artesão terá duração de uma semana e tem como finalidade destacar a profissão “Esta é uma forma de valorizar o trabalho do artesão, que já tem o reconhecimento de uma profissão e meio de fonte de renda”, declarou a presidente do Sindicato de Artesanato de Mato Grosso do Sul, Jane Arguello.

