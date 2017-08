Semana de Economia começa hoje e segue até dia 11 de agosto

O Conselho Regional de Economia de MS (CORECON MS) promove a Semana de Economia 2017 entre os dias 9, 10 e 11 de agosto, como parte das homenagens ao Dia do Economista, comemorado no dia 13 de agosto. “Esse profissional tem um papel importante na valorização da imagem do País, pois ele trabalha com dados e outros subsídios de análise de acontecimentos e de repercussão de fatos que movem o mundo, com estratégias que auxiliam no desenvolvimento de ferramentas que realmente impulsionam instituições e o próprio País”, defende o presidente do CORECON MS, Thales de Souza Campos.

Durante os três dias, várias atividades foram programadas. No dia 09, a partir das 19 h, economistas que atuam no setor privado e público receberão o Diploma de Mérito Econômico, concedido pela Câmara de Vereadores de Campo Grande. No dia 10, a partir das 14 h, é a vez dos profissionais e acadêmicos participarem da visita técnica à cervejaria Bamboa, em Campo Grande. A fábrica de cerveja iniciou as atividades este ano, com investimentos de R$ 50 milhões, gerando 162 empregos diretos e uma capacidade instalada para produzir 10 milhões de latas/mês ou 3,5 milhões de litros de cerveja.

No dia 11, o CORECON MS promove a entrega de Comendas para profissionais que têm destaque no cenário sul-mato-grossense pela atuação em prol do desenvolvimento econômico e também pela valorização profissional. A Comenda Adam Smith será entregue para o economista Ricardo Senna. O economista Cid Isidoro Demarco Martins, falecido em novembro do ano passado, também receberá a Comenda em homenagem póstuma. O presidente do Sistema Fecomércio MS e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Edison Araújo, receberá a Comenda Guaycurus de Economia. Também serão homenageados o Docente do Ano e o Jovem Economista.

O evento será realizado a partir das 20 horas no salão de eventos do Asilo São João Bosco, em Campo Grande, instituição que foi apadrinhada pelo CORECON há dois anos. A parceria permitiu sustentabilidade financeira à entidade, proporcionando mais autonomia e independência econômica à instituição. “Acreditamos que o papel do Conselho é valorizar a profissão e promover o desenvolvimento econômico. Mas é preciso ampliar a ação social e levar o trabalho para as instituições que realmente fazem a diferença para a sociedade. É a parte da responsabilidade social que toda organização, privada ou pública, deve abraçar”, afirma Thales. “Uma sociedade mais justa e igualitária precisa de ações firmes”.

O presidente do CORECON destaca ainda, como parte dos eventos alusivos à data, a publicação da revista da entidade que traz reportagens de interesse da categoria e matéria sobre o cenário econômico com os economistas Luis Iglecias (primeiro presidente do Conselho em MS), com o economista e senador Pedro Chaves e com o economista recém-formado Daniel Vasconcelos. “É a contribuição profissional de cada um mostrando como foi o contexto no passado, presente e projeção para o futuro”, conta Thales.

Serviço:

Assunto: Semana de Economia 2017

Dias: 9, 10 e 11 de agosto

Informações: Corecon MS - Thales de Souza Campos - 99982-0482

Veja Também

Comentários