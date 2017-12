Semana de Direitos Humanos leva serviços gratuitos para a praça Ary Coelho neste sábado

Campo Grande (MS) – Encerrando as ações da I Semana Estadual de Direitos Humanos, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), neste sábado (9.12), das 8h às 12h, serão disponibilizados diversos serviços gratuitos na praça Ary Coelho, no centro da Capital, como aferição de pressão, corte de cabelo e pintura facial.

Atrações musicais e orientações sobre alimentação saudável também estão confirmadas, além de mostras de artesãos locais. Conforme a superintendente da Política de Direitos Humanos da Sedhast, Ana Lúcia Américo, as atividades deste sábado são um momento de visibilidade para muitas pessoas, que no decorrer do dia a dia, acabam passando despercebidas em relação à temática dos Direitos Humanos.

Também em prosseguimento as atividades relacionadas à I Semana de Direitos Humanos, na manhã dessa sexta-feira (8.12), na Escola do SUAS/MS Mariluce Bittar, conselheiros diversos, como da Pessoa com Deficiência, do Negro e do Idoso, estiveram reunidos para a palestra: Direitos Humanos: Diferença, Desigualdade e Diversidade, ministrada pela professora doutora, Valéria Calderone, e ainda para a mesa de diálogo as interfaces dos Direitos Humanos com os diversos segmentos sociais.

O conselheiro João Scaff, do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, reforçou a importância da realização da semana como uma forma de fomento das políticas de proteção e sendo também instrumento para aproximar ainda mais a sociedade em geral do que se passa em políticas específicas, como a que ele representa. Para o conselheiro o momento é de união dessas políticas, evitando assim que uma se sobreponha a outra.

Na noite de quinta-feira (7.12), na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Hellen Carvalho, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), ministrou palestra magna sobre a situação migratória no Brasil, e ainda houve a apresentação do livro Trajetória de Vida de Professores Migrantes: Caminhos e Descaminhos, que tem como autora a secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Nobre.

Ainda na oportunidade o vereador Betinho, parlamentar da Capital, realizou homenagens para Christopher Pinho Serro Scapinelli, Ana Lúcia Américo Antônio, Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre, Fatima Alves De Souza Silva; Leandro Henrique de Araujo Leite, Irmã Rosane Costa Rosa, Sabrina Frazeto Da Silva, Pe. Ricardo Carlos e Waldeli Dos Santos Rosa, pelos relevantes serviços e ações dentro dos Direitos Humanos.

A programação completa da I Semana Estadual de Direitos Humanos pode ser conferida neste link a seguir.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Fotos: Ana Paula Oliveira/ Gabriel Kling