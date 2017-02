Os colaboradores juntamente com os agentes de saúde promoverão varreduras nas obras em busca de possíveis focos e percorrerão toda vizinhança para conscientizar e verificar a existência de criadouros do mosquito / Divulgação/Assessoria

Até quinta-feira (9), está sendo realizada a Semana de Combate à Dengue nos canteiros de obras. A ação é uma parceria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande – MS (SINTRACOM-MS), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS ) e a Prefeitura de Campo.

Os colaboradores juntamente com os agentes de saúde promoverão varreduras nas obras em busca de possíveis focos e percorrerão toda vizinhança para conscientizar e verificar a existência de criadouros do mosquito.

Além disso, estão sendo realizadas palestras com os trabalhadores para passar informações e conscientizá-los dos problemas. “Estudos mostram que 20% dos focos de dengue estão nos canteiros de obras. Por isso, é muito importante esta mobilização”, afirma o presidente do Sintracom de Campo Grande, José Abelha.

O SINTRACOM tem visitado obras desde a semana passada para orientar os trabalhadores das ações que serão nesta quarta-feira, 08/02, no canteiro de obra da HVM e MRV na rua do Seminário, s/n no bairro Jardim Seminário. No local, são por volta de 200 trabalhadores. A ação começa às 07h.

Na quinta-feira, no mesmo horário, o combate ao foco do mosquito e a vistoria serão no canteiro de obra da MRV na Rua Brasilândia, 975 no bairro Tiradentes onde tem 60 trabalhadores.

O Brasil registrou, até 24 de dezembro de 2016, quase 1,5 milhão de casos de dengue. As regiões Sudeste e Nordeste do país apresentaram as maiores incidências da dengue, somando quase 1,2 milhão. Em seguida estão as regiões Centro-Oeste (202 mil), Sul (73 mil) e Norte (39 mil). Entre as Unidades da Federação, Mato Grosso do Sul ficou entre os Estados com maior número de casos, mais de 44 mil.

