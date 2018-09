Semana da Juventude acontece em Campo Grande com palestras e apresentação de projetos de capacitação

img_3078_maicon_nogueira

A Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio Subsecretaria de Políticas para Juventude e Conselho Municipal da Juventude, participaram na manhã de hoje, (20) da sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande. Na oportunidade, foram apresentados os projetos de capacitação profissional, filosofia e práticas de atuação e o lançamento da Semana Municipal da Juventude que ocorre de hoje, 20 à 30 deste mês.

A Semana Municipal da Juventude tem o objetivo de promover ciclo de palestras, cultura, esporte, orientação profissional e saúde do jovem, os eventos seguem um cronograma com temas, horário e locais das ações.

Para o Subsecretário de Políticas para Juventude e Presidente do Conselho Municipal da Juventude, Maicon Nogueira a Semana Municipal da Juventude é um resultado da união de todos os servidores que estão comprometidos com a juventude. “Com as parcerias de entidades e secretarias estou convicto que os cuidados aos jovens campo-grandense está maior e melhor.” Destaca Maicon Nogueira.

Na ocasião, Nogueira também explicou o papel do conselho e da subscretaria nas ações realizadas para fortalecer e oportunizar os debates para os jovens. “O objetivo é contribuir com o debate, envolver os jovens, estimular a participação dos jovens em espaços gerais da política. Uma das políticas que promovemos para os jovens é o combate ao uso de drogas e álcool”, alegou.

“Atendemos mais de 15 mil jovens com as nossas ações, mas ainda é pouco, da para fazer muito mais. Vamos unir as pessoas por uma causa, a aproximação da Pasta, do Conselho e da Câmara é essencial para criar, fortalecer e estender a importância das políticas públicas para a juventude e tornar a nossa cidade referência”, pontou.

O Evento conta com a parceria de diversas entidades e secretarias que compõe a administração municipal; CMJ, Aiesec, Abrh-Ms, Ismac, Subjuv, Planurb, SAS/Segov, Sesau, Instituto Mirim, Sesdes, Sectur, Sectur/SAS, Instituto Semear e Funesp.

Para participar da Semana Municipal da Juventude basta ligar para 3314-3577 ou encaminhar-se a sede da Subsecretaria de Políticas para Juventude localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.