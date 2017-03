Semana da Água tem programação com ações sustentáveis, educação, cultura e esporte

Preservação ambiental, incentivo a pesquisa em saneamento, teatro e esporte integram a programação da Semana da Água 2017. A Águas Guariroba realiza, de 22 a 26 de março uma série de eventos em Campo Grande para integrar a população nas comemorações pelo Dia Mundial da Água (22 de março).

Iniciando a maratona de eventos, nesta quarta-feira (22), produtores rurais da Área de Preservação Ambiental (APA) do Guariroba participam de uma visita guiada à Estação de Tratamento de Água (ETA) e à área de captação do córrego Guariroba, distante a 30 quilômetros da região urbana da Capital. O objetivo é mostrar aos participantes o caminho que a água percorre até chegar aos lares dos campo-grandenses e a importância da preservação do manancial. A visita termina com o plantio de mudas nativas do cerrado na captação. A programação começa às 08h30 na ETA Guariroba.

Ainda no dia 22 de março, à partir das 20h30, a Águas Guariroba leva a apresentação teatral “Gaia, a mãe natureza” para uma sessão gratuita na Feira Central de Campo Grande. Na peça, a Terra está correndo grande risco de ser destruída. No dia Mundial da Água, extraterrestres invadem a Terra e ameaçam o planeta por conta do descaso dos seres humanos com sua casa. A trupe precisa conscientizar os terráqueos, principalmente as crianças, a terem respeito e o cuidado necessário com o planeta. Abusando de canções populares, da pantomima italiana, da commedia dell’arte, da contação de historia, da palhaçaria clássica e de técnicas circenses, o Grupo Casa cria este espetáculo cheio de poesia, cores e bom humor.

Pesquisa e educação

Águas Guariroba e UCDB reúnem professores do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da universidade e profissionais da concessionária para um evento em homenagem aos incentivadores do programa de pesquisa científica em projetos de saneamento realizados em parceria com os acadêmicos. A homenagem será entregue no dia 23/03, às 19h30 no Espaço HVM.

A Guaribinha, capivara mascote da Águas Guariroba, leva toda a sua turma para uma aula de educação ambiental na ala pediátrica da Santa Casa, no dia 24/03, às 15h. A animação do teatro de bonecos que contagia estudantes da Capital há 10 anos em apresentações de encerramento do Programa Saúde Nota 10 nas escolas, agora chega para divertir as crianças que estão no maior hospital da cidade. Será uma única apresentação.

Corrida Águas Guariroba

Encerrando a programação da Semana da Água, no domingo, 26/03, acontece a 6ª edição da Corrida Águas Guariroba. O evento tem o objetivo de chamar a atenção para a importância da preservação da água e, ao mesmo tempo, promover a prática de atividades saudáveis. Os participantes disputam em quatro categorias: feminino e masculino, em percursos de 5 km e 10 km. Para aqueles que não correm, mas querem participar da comemoração, a opção é a caminhada de 5 km. A corrida é considerada prova oficial pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e faz parte do calendário da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul.

Veja Também

Comentários