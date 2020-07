Semana começa com tempo parcialmente nublado e umidade do ar em estado de alerta

Campo Grande (MS) – Grande parte de Mato Grosso do Sul uma terá segunda-feira (6.7) de tempo nublado. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu parcialmente nublado a claro nas regiões pantaneira, central, norte e leste do Estado. Nas regiões sul e sudoeste o tempo fica nublado com possibilidade para pancadas de chuvas isoladas.

As temperaturas seguem em elevação com mínima de 15°C e máxima de 34°C, e a umidade relativa do ar ficará em estado de alerta durante a tarde com valores podendo variar entre 80% a 20%. A recomendação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.

No mapa é possível conferir as condições de tempo e temperatura estimados para Campo Grande e algumas cidades sul-mato-grossenses.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Geone Bernardo