Semana começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A semana começa com calor e pancadas de chuva em Mato Grosso do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê condições de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente nas regiões sul, sudoeste e pantanal.

O dia começa com temperatura média de 19°C no Estado, e os termômetros podem atingir a máxima de 40°C. Os índices de umidade relativa do ar também acompanham as temperaturas, ficando entre 90% durante a manhã, e 30% nas horas mais quentes do dia, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A Capital de MS também pode ter tempo instável nesta segunda-feira. A previsão é de parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia entre 22°C e 36°C. Já os índices de umidade do ar previstos variam de 75% a 35%.

Confira as temperaturas previstas pelo Inmet, para algumas regiões do Estado.

Dourados: 19°C/ 36°C

Sete Quedas: 19°C/ 36°C

Três Lagoas: 20°C/ 40°C

Paranaíba: 20°C/ 40°C

Coxim: 19°C/ 36°C

Sonora: 20°C/ 39°C

Porto Murtinho: 23°C/ 39°C

Corumbá: 23°C/ 39°C

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro