Semana começa com tempo instável e chuva forte no sul de MS

A semana começa com temperaturas amenas e instabilidade em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na segunda-feira (30), a mínima deve ser de 18°C na região sul, onde pode chover forte, mas também está previsto chuva isolada nos demais pontos do estado.

A máxima fica em 32ºC nao Pantanal sul-mato-grossense. O dia deve começar com sol entre nuvens na maior parte do estado e à tarde podem ocorrer chuvas com trovoadas em pontos isolados. À noite, o tempo fica firme entre o centro-norte e leste. Essas condições se repetem até a quinta-feira (2), segundo o Inmet.

